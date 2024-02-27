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«Семак здесь главный!» «Зенит» поздравил главного тренера с днём рождения

«Семак здесь главный!» «Зенит» поздравил главного тренера с днём рождения
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Футбольный клуб «Зенит» поздравил с днём рождения своего главного тренера Сергея Семака. Сегодня, 27 февраля, российскому специалисту исполняется 48 лет.

«Уважаемый Сергей Богданович! Мы от всей души поздравляем Вас с праздником, желаем новых рекордов и исторических достижений и благодарим за самое непосредственное участие в завоевании клубом долгожданной и столь желанной второй золотой звезды! С днём рождения! Семак здесь главный!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых в клубном телеграм-канале.

Напомним, «Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл пять последних розыгрышей чемпионата России. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые идут на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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