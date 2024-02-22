Хомуха: болельщики ЦСКА хотели бы видеть Семака главным тренером команды

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха считает, что болельщики ПФК ЦСКА хотели бы видеть Сергея Семака главным тренером команды. Напомним, сейчас Семак возглавляет «Зенит», с которым становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд. По мнению Хомухи, успех специалист в клубе из Санкт-Петербурга обусловлен не только большими финансовыми возможностями клуба.

«Семак зарекомендовал себя с наилучшей стороны во время выступлений за ЦСКА, поэтому, полагаю, каждому болельщику армейцев хотелось бы видеть Сергея Богдановича главным тренером красно-синих. Это абсолютно адекватное желание фанатов.

Успех Семака в «Зените» связан не только с тем, что в его распоряжении большие возможности и сильный состав. Всё-таки до Семака были такие специалисты, как Манчини и Луческу, в их распоряжении были те же ресурсы, но они так ничего и не добились», — приводит слова Хомухи Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне РПЛ на момент зимнего перерыва «Зенит» под руководством Семака занимает второе место в турнирной таблице.