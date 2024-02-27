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«Бавария» выложила фото футболистов в ретро-форме в честь 124-летия клуба

«Бавария» выложила фото футболистов в ретро-форме в честь 124-летия клуба
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Мюнхенская «Бавария» в своих социальных сетях выложила фотографии футболистов в ретро-форме в честь 124-летия клуба.

«Бавария» является самым титулованным клубом Германии и одним из самых титулованных клубов мира. На счету мюнхенцев 33 чемпионских титула и 20 Кубков Германии, а также шесть побед в Лиге чемпионов. В конце 2013-го «Бавария» стала первым немецким клубом, выигравшим Клубный чемпионат мира по футболу.

Фото: Соцсети «Баварии»

Фото: Соцсети «Баварии»

Фото: Соцсети «Баварии»

Фото: Соцсети «Баварии»

После 23 туров Бундеслиги нынешнего сезона команда Томаса Тухеля занимает второе место в турнирной таблице, набрав 53 очка. У лидирующего леверкузенского «Байера» — 61 очко. В следующем матче внутреннего первенства мюнхенцы сыграют с «Фрайбургом» на выезде. Матч состоится 1 марта и начнётся в 22:30 мск.

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