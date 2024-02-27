Главный тренер «Зенита» Семак оценил готовность новичков команды

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил готовность новичков сине-бело-голубых, которые пополнили состав команды в зимнее трансферное окно. Специалист заявил, что тренерский штаб доволен новыми футболистами.

«Они втягиваются, мы довольны. Конечно, для того, чтоб быть готовыми на сто процентов, одного месяца недостаточно. Думаю, что к началу следующего сезона они уже полноценно вольются, адаптируются к тренировкам, которые у нас проходят. Вне зависимости от нагрузки и интенсивности, это другие тренировки, и к ним тоже нужно адаптироваться. В целом мы довольны тем, как ребята работают, как они себя чувствуют в команде», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, в первом матче после возобновления сезона «Зенит» встретится с московским «Спартаком». Игра пройдёт 2 марта.