Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак подвёл итоги зимних сборов «Зенита»

Сергей Семак подвёл итоги зимних сборов «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги зимних учебно-тренировочных сборов команды в сезоне-2023/2024. По его мнению, «Зенит» может быть доволен проделанной на зимних сборах работой. В то же время он отметил, что подготовительный период получился непростым как для игроков, так и для тренерского штаба.

«Подготовительный период получился непростым и для игроков, и для тренерского штаба, но, я думаю, мы можем быть довольны той работой, которую мы провели. Все цели, которые мы перед собой ставили в плане подготовки, мы выполнили. Но одно дело — готовиться и играть контрольные матчи и совсем другое — официальные игры. Нужно провести несколько официальных матчей, чтобы полноценно втянуться в возобновление сезона», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, в первом матче после возобновления сезона «Зенит» встретится с московским «Спартаком». Игра пройдёт 2 марта.

Материалы по теме
Семак заявил, что «Зенит» не готовится точечно к матчу со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android