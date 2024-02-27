Сергей Семак подвёл итоги зимних сборов «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги зимних учебно-тренировочных сборов команды в сезоне-2023/2024. По его мнению, «Зенит» может быть доволен проделанной на зимних сборах работой. В то же время он отметил, что подготовительный период получился непростым как для игроков, так и для тренерского штаба.

«Подготовительный период получился непростым и для игроков, и для тренерского штаба, но, я думаю, мы можем быть довольны той работой, которую мы провели. Все цели, которые мы перед собой ставили в плане подготовки, мы выполнили. Но одно дело — готовиться и играть контрольные матчи и совсем другое — официальные игры. Нужно провести несколько официальных матчей, чтобы полноценно втянуться в возобновление сезона», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, в первом матче после возобновления сезона «Зенит» встретится с московским «Спартаком». Игра пройдёт 2 марта.