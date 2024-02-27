Защитник ЦСКА Келлвен: Мойзес — лучший танцор и певец в команде

Футболист ЦСКА Келлвен рассказал, что его партнёр по команде Мойзес лучше всех среди игроков московского клуба поёт и танцует.

«Кто в команде лучше всех танцует? Мойзес, конечно. Он лучший танцор. Кстати, он не только танцует, но и лучше всех поёт. Так что он ещё и певец», — приводит слова Келлвена издание «РБ Спорт».

Келлвену 23 года, за ЦСКА бразилец выступает с сентября 2023-го. В нынешнем сезоне футболист провёл 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт защитника с ЦСКА рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Келлвена в € 7 млн. Отметим, что ЦСКА завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на восьмом месте в турнирной таблице. Армейцы набрали 28 очков по результатам 18 проведённых встреч.