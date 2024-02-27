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Президент Ла Лиги Тебас: у меня есть ощущение, что Мбаппе перешёл в «Реал»

Президент Ла Лиги Тебас: у меня есть ощущение, что Мбаппе перешёл в «Реал»
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями о возможном переходе французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний форвард согласовывает последние детали контракта с мадридским клубом.

«У меня есть ощущение, что Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» Мадрид», — приводит слова Тебаса известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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