Защитник ЦСКА Келлвен: из русской кухни пробовал суп из свёклы, было вкусно

Футболист ЦСКА Келлвен рассказал, какие блюда русской кухни ему довелось попробовать.

«Изначально я думал, что будут сложности по еде, будет не хватать бразильской кухни — но в Москве есть все продукты и необходимые ингредиенты, так что вопросов не возникало. Всё оказалось легко и просто. Многое ли пробовал из русской кухни? Суп из красной свёклы… Борщ. Очень вкусный, нам понравился. Ещё я ел такой красный салат, тоже вроде из свёклы — было вкусно. Но пока мы многое не пробовали», — приводит слова Келлвена издание «РБ Спорт».

Келлвену 23 года, за ЦСКА бразилец выступает с сентября 2023-го. В нынешнем сезоне футболист провёл 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт защитника с ЦСКА рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Келлвена в € 7 млн. Отметим, что ЦСКА завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на восьмом месте в турнирной таблице. Армейцы набрали 28 очков по результатам 18 проведённых встреч.