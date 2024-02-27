Леау: как только Мальдини пришёл в «Милан», он сказал, что я играю ради фото в соцсетях

Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал о первом разговоре с бывшим техническим директором «россонери» Паоло Мальдини.

«Первый контакт с Мальдини был не самым простым: как только он приехал, то отвёл меня в сторону и сказал: «Ты играешь ради фото в соцсетях. Это должно измениться, иначе ты всегда будешь продолжать забивать по два гола за сезон». Он был прав в том, что сказал, и также был прав, поговорив со мной именно таким образом», — приводит слова Леау Sky Sport Italia.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «россонери» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и восемью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.