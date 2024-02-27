Маттеус — о будущем тренере «Баварии»: Зидан не знает Бундеслигу, доверил бы пост Хённесу

Экс-полузащитник сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус поделился мыслями о кандидатах на пост главного тренера мюнхенского клуба. Немец заявил, что доверил бы эту должность наставнику «Штутгарта» Себастьяну Хёнесу. Отметим, что Себастьян — племянник Ули Хёнесса, который является членом наблюдательного совета мюнхенцев.

«Кого я вижу в «Баварии»? Ни Жозе Моуринью, ни Йоахима Лёва. Зинедин Зидан – громкое имя, но он не знает Бундеслигу. Я не думаю, что так уж важно, что он не говорит по-немецки. Думаю, что Томас Тухель также произнёс многие из своих речей на английском языке, и я предполагаю, что Зидан тоже говорит по-английски.

Я бы доверил тренерскую работу в Мюнхене Себастьяну Хёнессу, если он получит поддержку в клубе, и его имя уже говорит об этом. Хёнесс несёт в себе ген «Баварии» и проделал хорошую работу в качестве тренера второй команды «Баварии». Даже если он ещё не добился больших успехов: всё, что он делает в «Штутгарте» — эффективно, и он всё ещё на пути к Лиге чемпионов», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Ранее «Бавария» объявила, что по окончании сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера клуба. На данный момент после 23 сыгранных матчей Бундеслиги «Бавария» располагается на втором месте с 53 очками.