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Спортдиректор «Баварии» Эберль: в своё время я звал Хаби Алонсо в «Боруссию» Мёнхенгладбах

Спортдиректор «Баварии» Эберль: в своё время я звал Хаби Алонсо в «Боруссию» Мёнхенгладбах
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Новый спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о главном тренере леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Ранее сообщалось, что мюнхенцы хотели бы пригласить испанца на место покидающего клуб Томаса Тухеля.

«Я хотел пригласить Хаби Алонсо в «Боруссию» Гладбах, это было три года назад… Он сказал мне: «Извини, но нет, спасибо, ещё слишком рано. Мне нужно больше опыта». Хаби произвёл впечатление, но… По поводу текущей ситуации я комментарии давать не буду», — приводит слова Эберля известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее появилась информация, что 42-летний Алонсо является приоритетной кандидатурой на замену Томасу Тухелю у руля мюнхенской «Баварии».

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