Кристофер Нкунку получил очередную травму, из-за которой может пропустить четыре недели

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сообщил, что атакующий полузащитник «синих» Кристофер Нкунку получил травму, которая стала для 26-летнего футболиста четвёртой с момента его прихода в клуб минувшим летом.

«Вчера мы узнали, что Нкунку травмировался, но мы не знаем, когда он получил травму. Мы будем оценивать его состояние день за днём, но прогноз таков – он пропустит около трёх-четырёх недель, надеемся не больше.

Для него это тяжёлый сезон. Мы все видели, как он буквально летает по полю на предсезонке, а потом он получил травму. Прошло восемь месяцев, Нкунку возвращался на пару матчей, но это не тот игрок что раньше. В голове мы держим того Кристофера, которого видели летом, но это невозможно из-за обстоятельств. Поэтому не стоит его судить», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

Напомним, в начале августа Нкунку получил травму колена, из-за которой пропустил 109 дней. Затем французский игрок получил ещё два повреждения, из-за которых в совокупности пропустил 66 дней.

В нынешнем сезоне Нкунку принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами.