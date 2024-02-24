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Форвард «Челси» Джексон: команда очень расстроилась, узнав о травме Нкунку на предсезонке

Форвард «Челси» Джексон: команда очень расстроилась, узнав о травме Нкунку на предсезонке
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Сенегальский нападающий «Челси» Николас Джексон высказался о серьёзной травме партнёра по команде Кристофера Нкунку, которую тот получил в августе прошлого года во время предсезонной подготовки.

«Вся команда была очень расстроена новостью о травме Нкунку. Кристо был очень важным игроком для нас, как и все остальные. У нас были хорошие отношения, и мы хотели показать всем, на что способен наш дуэт в атаке», — приводит слова Джексона журналист Саймон Филлипс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Нкунку не появлялся на поле с конца декабря до середины января из-за повреждения бедра. Незадолго до этого французский игрок атаки восстанавливался от травмы бедра на протяжении пяти месяцев. В нынешнем сезоне форвард провёл за «синих» лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

Нкунку перешёл в «Челси» летом прошлого года из «Лейпцига» за € 60 млн. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

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