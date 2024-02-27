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«Бавария» попытается продлить контракт с Дэвисом, иначе продаст летом — Фабрицио Романо

«Бавария» попытается продлить контракт с Дэвисом, иначе продаст летом — Фабрицио Романо
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Мюнхенская «Бавария» попытается продлить контракт с защитником команды Альфонсо Дэвисом, иначе продаст футболиста в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, агент Дэвиса обсуждал возможные контрактные детали с «Баварией» на прошлой неделе. Мюнхенцы в случае неудачи хотят выручить с трансфера Альфонсо хоть какие-то деньги. Отметим, что канадцем интересуется мадридский «Реал», куда Альфонсо мечтает перейти.

Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за мюнхенцев 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

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