Женская сборная России в товарищеском матче разгромила Ботсвану

Во вторник, 27 февраля, состоялся товарищеский матч женских сборных России и Ботсваны. Встреча проходила в Турции на стадионе Kaya Hotel Sports Center и началась в 17:00 по московскому времени. Игра завершилась разгромной победой российских футболисток со счётом 4:0.

Голами в составе сборной России отмечались защитница «Локомотива» Анна Беломытцева, забивавшая на третьей и 86-й минутах (с пенальти), а также полузащитница «Спартака» Марина Фёдорова (на девятой минуте) и полузащитница ЦСКА Надежда Смирнова (на 42-й минуте).

Женская национальная команда России проводит сбор в Турции с 18 по 28 февраля. В состав женской сборной России вошли 24 игрока. Национальная команда Ботсваны занимает 153-е место в рейтинге ФИФА.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта, особенно в командных.