Женская сборная России U19 уступила в товарищеском матче Сербии

Сегодня, 27 февраля, состоялся товарищеский матч женских сборных России и Сербии в возрастной категории U19 (до 19 лет). Игра завершилась победой сербских футболисток со счётом 2:1.

Напомним, в следующем месяце основной мужской сборной России по футболу также предстоит сыграть с командой из Сербии. Игра пройдёт 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Эта встреча станет не единственной для команды Валерия Карпина в марте. Второй товарищеский матч (со сборной Парагвая) состоится 25 марта на том же стадионе.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта, особенно в командных.