Стало известно, как Тухель сообщил игрокам «Баварии», что покинет клуб в конце сезона

21 февраля, в день, когда «Бавария» объявила, что главный тренер команды Томас Тухель покинет клуб по окончании текущего сезона, он совместно с председателем правления мюнхенцев Ян-Кристианом Дризеном прибыл на тренировку, где состоялся его откровенный разговор с футболистами. Об этом сообщает Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Дризен сказал Тухелю, что теперь он несёт полную ответственность за своё решение. В ответ на это немецкий специалист заявил, что больше не будет дискуссий на тему его возможного увольнения. После этого Тухель обратился к футболистам «Баварии» и сказал: «Теперь каждый из вас может проявить себя перед новым тренером».

Напомним, Тухель возглавил мюнхенский клуб 24 марта 2023 года.