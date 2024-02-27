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«Барселона» и «Арсенал» были близки к подписанию Невеша прошлым летом

«Барселона» и «Арсенал» были близки к подписанию Невеша прошлым летом
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Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш рассказал о сорвавшемся переходе в один из европейских топ-клубов в прошлогоднее летнее трансферное окно.

«Прошлым летом я был близок к переходу в три европейских клуба, но этого не произошло. Вариант с «Барселоной» был более чем конкретным, всё было очень близко.

Честно говоря, то же самое было и со сделкой с «Арсеналом». Она находилась на продвинутой стадии, а затем всё рухнуло», — приводит слова Невеша O Jogo.

Невеш перешёл в «Аль-Хиляль» из «Вулверхэмптона» летом 2023 года за € 55 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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