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Стало известно, за какую сумму «Милан» готов продать Тео Эрнандеса

Стало известно, за какую сумму «Милан» готов продать Тео Эрнандеса
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«Милан» готов отпустить левого защитника Тео Эрнандеса в другой клуб за сумму в € 70-80 млн. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Бавария» рассматривает 26-летнего футболиста в качестве потенциальной замены Альфонсо Дэвису, который в скором времени может покинуть мюнхенский клуб. Однако подчёркивается, что интерес к Эрнандесу также проявляют клубы из чемпионата Англии и Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Эрнандес принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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