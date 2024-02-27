«Бавария», подыскивающая замену Дэвису, связывалась с агентами Эрнандеса — Calciomercato

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Представители «Баварии» контактировали с агентами левого защитника «Милана» Тео Эрнандеса, которого они рассматривают в качестве потенциальной замены Альфонсо Дэвису. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, представители мюнхенского клуба пытались выяснить о планах Эрнандеса на свою дальнейшую карьеру.

Подчёркивается, что «Милан» не намерен расставаться с 26-летним защитником и хочет пролонгировать трудовое соглашение с ним. Действующий контракт Эрнандеса рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, в последние месяцы активно появляется информация, что Дэвис ведёт переговоры с мадридским «Реалом». Контракт канадского футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Эрнандес принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.