Директор «Баварии» — игрокам команды: самое важное — клуб, личные интересы на втором месте

Исполнительный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен заявил, что личные интересы футболистов команды должны быть на втором месте.

«Я сказал игрокам, что их личные интересы должны быть на втором месте перед интересами клуба и команды. Самое важное — это «Бавария». Теперь игроки должны привнести на поле качество, которым они, несомненно, обладают, и они должны чувствовать себя тронутыми оказанной честью», — приводит слова Дризена Sport Bild.

Ранее «Бавария» объявила, что по окончании сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера клуба. Мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Байера» на восемь очков. Немецкий тренер уже заявил, что заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Томас Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под его руководством команда выиграла Бундеслигу в сезоне-2022/2023.