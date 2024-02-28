«Лестер» в дополнительное время обыграл «Борнмут» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встречались «Борнмут», представляющий английскую Премьер-лигу, и «Лестер», выступающий в Чемпионшипе. Игра проходила на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте. Основное время матча завершилось со счётом 0:0, однако в дополнительное время «Лестер» забил гол, благодаря которому прошёл в 1/4 финала этого соревнования.

Единственный гол в матче на 105-й минуте забил полузащитник «Лестера» Иссааку Фатаву.

В 1/16 финала Кубка Англии «Борнмут» разгромил «Суонси» со счётом 5:0. В свою очередь, в 1/16 финала этого соревнования «Лестер» выиграл у «Бирмингем Сити» со счётом 3:0.

После 25 туров чемпионата Англии «Борнмут» набрал 28 очков и занимает 14-е место. После 34 туров Чемпионшипа «Лестер» заработал 78 очков и занимает первое место.