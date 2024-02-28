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«Барселона» рассматривает Де Хеа и Машимиану на подмену тер Штегену – Mundo Deportivo

«Барселона» рассматривает Де Хеа и Машимиану на подмену тер Штегену – Mundo Deportivo
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Каталонская «Барселона» рассматривает голкиперов Давида де Хеа, который находится в статусе свободного агента, и Луиса Машимиану из «Альмерии» на подмену вратарю команде Марку-Андре тер Штегену, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в стане каталонцев пока не уверены насчёт подписания нового вратаря, так как есть 24-летний Иньяки Пенья. Однако голкипер может попросить отдать его в аренду в другую команду. На этот случай у «Барселоны» есть варианты с Де Хеа и Машимиану, которые могут подменять немецкого голкипера.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На данный момент после 26 сыгранных матчей испанской Примеры «Барселона» располагается на третьем месте с 57 набранными очками.

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