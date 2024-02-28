Романо: Каземиро может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, бразильский футболист может сменить клубную прописку этим летом. Руководство «МЮ» обсудит этот вопрос в игроком в ближайшее время.

Бразильский полузащитник перебрался в английский клуб из мадридского «Реала» летом 2022 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 70,65 млн.

В нынешнем сезоне футболист провёл за команду 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Контракт Каземиро рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночная стоимость составляет € 30 млн.

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