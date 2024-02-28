Диего Годин объяснил переход Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону»

Бывший защитник «Атлетико» Диего Годин, ныне выступающий в составе уругвайского «Парангоса", рассказал, почему нападающий сборной Франции Антуан Гризманн в 2019 году принял решение покинуть мадридский клуб и перейти в «Барселону».

«Я разговаривал с Гризманном до и после его перехода в «Барселону», и мне всё было понятно. Болельщикам, оценивающим ситуацию исключительно с эмоциональной точки зрения, было трудно его понять, но он принял такое решение. У него была возможность поиграть с лучшим игроком мира. Он говорил: «Я буду товарищем Месси по команде», – приводит слова Година Inter Miami News Hub в соцсетях.

В «Атлетико» Годин стал лидером команды, завоевав с «матрасниками» золото Примеры в сезоне-2013/2014. Кроме того, в составе «Атлетико» защитник дважды поднимал над головой кубок Лиги Европы и трижды – Суперкубок УЕФА. Два раза уругваец играл в финале Лиги чемпионов.

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