«Ньюкасл» пробился в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв в серии пенальти «Блэкберн»

Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед», представляющий английскую Премьер-лигу, и «Блэкберн Роверс», выступающий в Чемпионшипе. Игра проходила на стадионе «Эвуд Парк» в Блэкбурне. Основное время матча завершилось со счётом 1:1, однако в серии послематчевых пенальти «Ньюкасл» оказался сильнее (4:3) и прошёл в 1/4 финала этого соревнования.

На 71-й минуте вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон открыл счёт, однако почти сразу хозяева отыгрались — мяч забил Сэмми Смодич.

В 1/16 финала Кубка Англии «Ньюкасл» обыграл «Фулхэм» со счётом 2:0. В свою очередь, в 1/16 финала этого соревнования «Блэкберн» выиграл у «Рексхэма» со счётом 4:1.

После 26 туров чемпионата Англии «Ньюкасл» набрал 37 очков и занимает 10-е место. После 34 туров Чемпионшипа «Лестер» заработал 39 очков и занимает 16-е место.