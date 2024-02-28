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«Ньюкасл» пробился в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв в серии пенальти «Блэкберн»

«Ньюкасл» пробился в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв в серии пенальти «Блэкберн»
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед», представляющий английскую Премьер-лигу, и «Блэкберн Роверс», выступающий в Чемпионшипе. Игра проходила на стадионе «Эвуд Парк» в Блэкбурне. Основное время матча завершилось со счётом 1:1, однако в серии послематчевых пенальти «Ньюкасл» оказался сильнее (4:3) и прошёл в 1/4 финала этого соревнования.

Кубок Англии . 1/8 финала
27 февраля 2024, вторник. 22:45 МСК
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Окончен
1 : 1
3 : 4
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Гордон – 71'     1:1 Смодич – 79'    

На 71-й минуте вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон открыл счёт, однако почти сразу хозяева отыгрались — мяч забил Сэмми Смодич.

В 1/16 финала Кубка Англии «Ньюкасл» обыграл «Фулхэм» со счётом 2:0. В свою очередь, в 1/16 финала этого соревнования «Блэкберн» выиграл у «Рексхэма» со счётом 4:1.

После 26 туров чемпионата Англии «Ньюкасл» набрал 37 очков и занимает 10-е место. После 34 туров Чемпионшипа «Лестер» заработал 39 очков и занимает 16-е место.

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