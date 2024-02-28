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Тренер «Реала Сосьедад» Альгуасиль прокомментировал поражение в полуфинале Кубка Испании

Тренер «Реала Сосьедад» Альгуасиль прокомментировал поражение в полуфинале Кубка Испании
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Главный тренер испанского «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль высказался о поражении своей команды в серии пенальти во втором матче 1/2 финала Кубка Испании с «Мальоркой» (1:1 – по пенальти 4:5).

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
27 февраля 2024, вторник. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 1
4 : 5
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1 Гонсалес – 50'     1:1 Оярсабаль – 71'    

«Вы можете себе представить, как нам больно. Пожалуй, это едва ли не мой самый болезненный момент в карьере. Вы всего в двух шагах от того, чтобы забить пенальти и выйти в финал со зрителями, и представьте, какое волнение мы испытали. Я придаю этому поражению большое значение

Виноватыми можно считать всех, конечно, но тогда я – первый в очереди. Но точно не Оярсабаль. Это всего лишь пенальти. Я должен поблагодарить игроков, потому что они отдали всё, но мы должны быть самокритичны в такие моменты», – приводит слова Альгуасиля Marca.

Напомним, капитан баскской команды Микель Оярсабаль единственным не смог забить 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти.

Российский атакующий хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел в стартовом составе и отыграл 63 минуты, не отметившись результативными действиями.

Таким образом, «Реал Сосьедад» по сумме двух матчей выбыл из Кубка Испании.

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