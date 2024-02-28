Тренер «Реала Сосьедад» Альгуасиль прокомментировал поражение в полуфинале Кубка Испании

Главный тренер испанского «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль высказался о поражении своей команды в серии пенальти во втором матче 1/2 финала Кубка Испании с «Мальоркой» (1:1 – по пенальти 4:5).

«Вы можете себе представить, как нам больно. Пожалуй, это едва ли не мой самый болезненный момент в карьере. Вы всего в двух шагах от того, чтобы забить пенальти и выйти в финал со зрителями, и представьте, какое волнение мы испытали. Я придаю этому поражению большое значение

Виноватыми можно считать всех, конечно, но тогда я – первый в очереди. Но точно не Оярсабаль. Это всего лишь пенальти. Я должен поблагодарить игроков, потому что они отдали всё, но мы должны быть самокритичны в такие моменты», – приводит слова Альгуасиля Marca.

Напомним, капитан баскской команды Микель Оярсабаль единственным не смог забить 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти.

Российский атакующий хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел в стартовом составе и отыграл 63 минуты, не отметившись результативными действиями.

Таким образом, «Реал Сосьедад» по сумме двух матчей выбыл из Кубка Испании.

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов: