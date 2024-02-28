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«Реал Сосьедад» проиграл «Мальорке» в серии пенальти и не смог выйти в финал Кубка Испании

Закончился ответный матч 1/2 финала Кубка Короля, в котором «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, принимал «Мальорку». Встреча прошла в Сан-Себастьяне (Испания) на стадионе «Реале Арена» и завершилась победой гостей 1:1 (по пенальти 5:4).

На 50-й минуте счёт встречи открыли гости усилиями правого защитника Джованни Гонсалеса, замкнувшего головой навес Хауме Косты. На 70-й минуте вышедший на замену капитан басков Микель Оярсабаль сравнял счёт, забив с передачи Брайса Мендеса. Отметим, Мендес в компенсированное к первому тайму время не сумел реализовать пенальти.

В дополнительное время забитых голов не было. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались гости. С пенальти точными ударами отметились игрока «Реала Сосьедад»: Беньят Туррьентес, Хон Андер Оласагасти, Мартин Субименди и Шеральдо Бекер. В составе «Мальорки» 11-метровый удар реализовали Ведат Мурики, Ману Морланес, Омар Маскарель, Неманья Радоньич и Серхи Дардер. Промахнулся с пенальти капитан баскской команды Микель Оярсабаль.

Российский атакующий хавбек «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел в стартовом составе и отыграл 63 минуты, не отметившись результативными действиями.

Напомним, первая встреча между этими командами в полуфинале Кубка Испании завершилась ничьей 0:0.

Таким образом, «Мальорка» по сумме двух матчей вышла в финал Кубка Испании.

В финальном матче команда Хавьера Агирре встретится с победителем двухматчевого противостояния в другой паре, где 28 февраля сойдутся «Атлетик» из Бильбао и мадридский «Атлетико». Первый матч завершился победой басков со счётом 1:0.

Финал Кубка Испании пройдёт 6 апреля на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье.

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