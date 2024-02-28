Андрей Лунёв: приятно будет снова с «Байером» сыграть, но лучше бы попозже

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв, ранее выступавший за «Байер», высказался об игре с немецким клубом в 1/8 финала Лиги Европы.

«С одной стороны, очень приятно, что с ними снова придётся сыграть. А с другой, лучше бы это случилось на другой стадии, а сейчас попался соперник полегче. Есть свои плюсы в том плане, что сыграли с ними две игры, — знакомая нам команда. Есть понимание, как они играют, как мы можем против них играть, какие их сильные и слабые стороны. Есть и отрицательные моменты. Это футбол. Играть можно и нужно с любым соперником», — рассказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Первый матч между командами состоится 7 марта на стадионе «Тофик Бахрамов» в Азербайджане. Ответная встреча пройдёт 14 марта в Германии.