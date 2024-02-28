Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Фрозиноне» Валид Шеддира отказался зимой переходить в «Спартак» — Скира

Нападающий «Фрозиноне» Валид Шеддира отказался зимой переходить в «Спартак» — Скира
Комментарии

Нападающий «Фрозиноне» Валид Шеддира отказался зимой переходить в московский «Спартак», сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, красно-белые делали предложение по переходу 26-ленего марокканца «Наполи», так как именно этому клубу принадлежат права на игрока. Однако Шеддира отказался от перехода в Россию, выбрав «Фрозиноне».

В нынешнем сезоне Шеддира сыграл 27 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

«Спартак» зимой приобрёл одного игрока – нападающего нидерландского «Твенте» Манфреда Угальде. Сумма трансфера составила € 13 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 30 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

Материалы по теме
Фото
Дочка экс-игрока «Спартака» Гунько стала мастером спорта Армении по плаванию в 14 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android