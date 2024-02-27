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Дочка экс-игрока «Спартака» Гунько стала мастером спорта Армении по плаванию в 14 лет

Дочка экс-игрока «Спартака» Гунько стала мастером спорта Армении по плаванию в 14 лет
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Миланья Гунько, которая является дочкой бывшего футболиста московского «Спартака» и главного тренера «Урарту» Дмитрия Гунько, стала мастером спорта Армении по плаванию в возрасте 14 лет, сообщает Sportball24.

Миланья занимается плаванием в спортивной школе имени Армена Епископосяна. В декабре 2023 года Миланья Гунько приняла участие в чемпионате Армении по плаванию среди взрослых и завоевала две серебряные медали на дистанции 50 и 100 метров вольным стилем. Всего у тренера «Урарту» Дмитрия Гунько четыре ребёнка.

Гунько является воспитанником «Спартака», а затем поиграл за «Тюмень», «Спартак» Чукотка, тульский «Арсенал» и «Торпедо» из Владимира. 47-летний специалист с лета 2022 года возглавляет «Урарту» и под его руководством после 22 сыгранных матчей чемпионата Армении команда располагается на четвёртом месте с 36 очками.

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