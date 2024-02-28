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Лунёв: были варианты в России, но, слава богу, получилось так, как получилось

Лунёв: были варианты в России, но, слава богу, получилось так, как получилось
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Российский голкипер азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв ответил, рассматривал ли варианты возвращения в Россию после ухода из немецкого «Байера».

«До определённого этапа — нет. Но по мере восстановления после травмы стали появляться варианты из России. Не из верхней части таблицы. В голове возникла мысль о возвращении. Но, слава богу, получилось так, как получилось», — сказал Лунёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

32-летний российский вратарь Андрей Лунёв в августе 2023 года после ухода из немецкого «Байера» подписал контракт с «Карабахом» из Азербайджана. В текущем сезоне на его счету 22 матча за клуб во всех турнирах с 29 пропущенными мячами, в семи матчах Андрей не пропустил ни одного гола.

В текущем розыгрыше Лиги Европы «Карабах» с Лунёвым в воротах впервые в своей истории пробился в 1/8 финала, где сыграет с «Байером».

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