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Генич назвал клуб РПЛ, который лучше всех остальных провёл зимнее трансферное окно

Генич назвал клуб РПЛ, который лучше всех остальных провёл зимнее трансферное окно
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Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич назвал клуб Российской Премьер-Лиги, который лучше всех провёл зимнее трансферное окно.

«Кто лучше обогатил свой футбольный потенциал этой зимой? Разумеется, зимой, как правило, большие трансферы не совершаются. Это в основном точечные, косметические усиления. Тут, безусловно, какие-то бреши у команд были, которые они в меру своих проблем закрывали. Разумеется, первый месяц лучше всех выступил «Зенит», безусловно. И Артур, и Педро, и Нино – это всё хорошие приобретения. Плюс Ахметов. Мне кажется, с точки зрения российского футболиста он, так скажем, хороший вариант для изменения игры и хорошее подспорье, чтобы игру усиливать.

«Спартак» усилил одну позицию, как мы видели. Мне понравился трансфер «Локомотива» — защитник Ньямси, мощный, крепкий, у них действительно была проблема с центром обороны. У «Динамо» и так перебор игроков, и там никого этой зимой не подписали. Очень интересные трансферы у «Ростова». У ЦСКА возвращение Дивеева можно рассматривать как трансфер вполне полноценный, потому что в первой части его практически не было. Остальные команды себя скромно вели, может, в тишине укреплялись. Но первый месяц – это «Зенит», Угальде – это интрига для «Спартака», — сказал Генич в видео на YouTube-канале Геннадия Орлова.

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