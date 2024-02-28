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Комментатор Генич оценил перспективы «Локо» войти в тройку призёров РПЛ по итогам сезона

Комментатор Генич оценил перспективы «Локо» войти в тройку призёров РПЛ по итогам сезона
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Комментатор Константин Генич высказался о шансах «Локомотива» войти в тройку призёров по итогам сезона чемпионата России.

«Я с большим воодушевлением и интригой жду весеннюю часть, потому что, если вспомнить эту часть в «Локомотиве» при Галактионове в прошлом сезоне, они выдали потрясающую весну. Были хороши физически, цельно смотрелся, был предельно мотивирован Дзюба. Команда была управляема. И как это будет сейчас с «Локомотивом» весной, очень интересный и интригующий посыл. Плюс амбиции клуба никто не отменял, команда недалеко от призовой тройки. Поэтому я уверен, что «Локомотив» — серьёзная боевая единица в борьбе за призовые места», — сказал Генич в видео на YouTube-канале Геннадия Орлова.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 18 матчей.

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