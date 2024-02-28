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«Валенсия» пригласит участников спасательной операции при пожаре на матч с «Реалом»

«Валенсия» пригласит участников спасательной операции при пожаре на матч с «Реалом»
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Футбольный клуб «Валенсия» пригласит участников спасательной операции при пожаре, который произошёл на прошлой неделе, на игру 27-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом». Об этом сообщает издание Marca.

Напомним, в результате пожара, охватившего высотное здание 23 февраля в Валенсии, погибли 10 человек. В городе был объявлен траур, все запланированные мероприятия на выходных отменили. Ла Лига перенесла встречу «Валенсия» — «Гранада», которая должна была состояться в субботу, 24 февраля, и матч второго по силе испанского дивизиона «Леванте» — «Андорра», запланированный также на субботу.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

С «Реалом» «летучие мыши» сыграют 2 марта. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

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