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Матчи 26-го тура Ла Лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в Валенсии

Матчи 26-го тура Ла Лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в Валенсии
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Матчи 26-го тура испанской Примеры начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в Валенсии, унёсшего жизни по меньшей мере четырёх человек. Об этом сообщает официальный аккаунт Ла Лиги в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, пожар охватил 14-этажный дом в Валенсии и перекинулся на соседнее здание. Помимо погибших, 19 человек всё ещё считаются пропавшими без вести. В городе объявлен траур, и все запланированные мероприятия на этих выходных отменены.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее было сообщено, что Ла Лига перенесла встречу «Валенсия» — «Гранада», которая должна была состояться в субботу, 24 февраля, и матч второго по силе испанского дивизиона «Леванте» — «Андорра», запланированного также на субботу.

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