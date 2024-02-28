Балахнин: хочется, чтобы «Ростов» хорошо начал год в матче с «Крыльями Советов»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался в преддверии матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между жёлто-синими и «Крыльями Советов».

«Хочется, чтобы «Ростов» хорошо начал этот год в матче с «Крыльями Советов». Обе команды интересные и молодые. Кажется, нас ожидает хороший футбол в этом противостоянии.

Усиления «Ростова» в зимнее трансферное окно пока можно назвать неоднозначными, поэтому нужно смотреть, что будет на деле. В матче с «Крыльями» как раз сложится первое впечатление о новичках», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Ростов» сыграет с «Крыльями Советов» на домашней арене, игра состоится 1 марта и начнётся в 19:00 мск.