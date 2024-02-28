«У нас сумасшедший график». Игрок «Ливерпуля» ван Дейк — о матче с «Саутгемптоном»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о предстоящем матче 1/8 финала Кубка Англии с «Саутгемптоном». Встреча состоится сегодня, 28 февраля. Начало игры — в 23:00 мск.

«Очевидно, что у нас сумасшедший график с игрой с «Саутгемптоном» в Кубке Англии сегодня вечером. Главный тренер уже сказал, что ему нужно будет посмотреть, кто будет доступен для этого матча, но все, кто придёт на игру, могут быть уверены, что мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы восстановиться как можно быстрее. Надеюсь, мы сможем вернуть игроков как можно скорее, потому что, как показало воскресенье, нам понадобятся все.

Помимо того, что мы усердно работаем, стремимся развиваться как команда и отдаем всё, что у нас есть, мы также должны получать удовольствие от того, что делаем. После завоевания одного трофея у нас теперь есть другие цели, к которым нужно стремиться. Это будет ещё одна тяжёлая игра, но, как я уже сказал, мы можем получить от неё удовольствие, особенно болельщики», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».