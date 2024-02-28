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Офсайдные линии будут доступны VAR во всех матчах 19-го тура РПЛ

Офсайдные линии будут доступны VAR во всех матчах 19-го тура РПЛ
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что офсайдные линии будут доступны в системе VAR во всех матчах 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В конце прошлого года система офсайдных линий работала в нескольких матчах тура. В зимнюю паузу наши специалисты совместно с китайскими коллегами вели работу по улучшению системы, дообучению операторов повторов, чтобы увеличить количество матчей, где она может работать. На сборы в Турции мы привезли оборудование, которое позволило тренироваться на реальных матчах, а не симуляторе. Судьи подходят к возобновлению сезона в очень хорошей форме. Мы планируем, что офсайдные линии будут доступны VAR во всех матчах 19-го тура», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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