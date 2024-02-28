«Сначала чемпионство со «Спартаком». Литвинов — о возможном отъезде в Европу

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, при каких условиях согласиться покинуть московский клуб ради перехода в одну из европейских команд.

«Что должно произойти, чтобы я ушёл из «Спартака» в европейский клуб? Предложение, которое устроит клуб. Потому что буду согласен почти на любые условия? Да. Но перед этим, конечно, хочется выиграть чемпионство со «Спартаком». Когда клуб выиграл титул в прошлый раз, я подавал мячи. Это незабываемые эмоции. С того момента мечтал оказаться на месте игрока «Спартака», чемпиона России», — сказал Литвинов.

Литвинову 22 года, он является воспитанником футбольного клуба «Спартак». За первую команду красно-белых универсальный футболист начал играть в 2019 году. Действующий контракт Литвинова со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в € 5 млн. Отметим, что первую часть сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» завершил на пятом месте в таблице, набрав 30 очков по результатам 18 проведённых встреч.