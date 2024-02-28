Агент игрока «Порту» Вендела допустил его переход в ЦСКА этим летом

Агент Андре Кьюри, представляющий интересы нападающего «Порту» Вендела Силвы, высказался о возможном переходе футболиста в московский ЦСКА летом 2024 года.

«Переход Вендела в ЦСКА этим летом возможен. Клуб должен отправить «Порту» новое предложение», — сказал Кьюри в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Вендел выступает за вторую команду «Порту» во втором португальском дивизионе. В нынешнем сезоне он забил 12 голов. Кроме того, на счету 23-летнего бразильца шесть результативных передач. Ранее сообщалось, что «Порту» ответил отказом на предложение ЦСКА в размере € 2,5 млн.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 18 матчей.