Баженов: у Угальде сложилось взаимопонимание с Промесом и Мозесом

Менеджер московского «Спартака» по футболистам в аренде Никита Баженов высказался о костариканском нападающем красно-белых Манфреде Угальде.

«Очень хорошее приобретение. Помимо того что Угальде забивает голы и создаёт моменты, так ещё и прессингует и навязывает борьбу защитникам, что очень важно в современном футболе. Также хотелось бы отметить, что у него сложилось взаимопонимание с Промесом и Мозесом. Угальде видно впереди, они друг друга чувствуют. Это говорит о том, что игрок находится на отличном уровне. Хочется, чтобы он дальше развивался и показывал свои лучшие качества», — приводит слова Баженова Metaratings.ru.

Напомним, о переходе Угальде из «Твенте» «Спартак» объявил 29 января. В нынешнем сезоне 21-летний костариканский нападающий провёл 25 матчей за нидерландскую команду во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн. Отметим, что первую часть сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» завершил на пятом месте в таблице, набрав 30 очков по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Зенитом» на выезде.