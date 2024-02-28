Кечинов: «Спартаку» будет очень сложно победить «Зенит», без характера тут никуда

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и красно-белыми. Встреча 2 марта пройдёт в Санкт-Петербурге.

«Все соскучились по российскому футболу. Тем более сразу такая вывеска: «Зенит» — «Спартак». Мне однозначно хочется увидеть этот матч. Это интересный, зрелищный, комбинационный футбол, где будут забиты мячи. Мне как болельщику «Спартака» хотелось бы, чтобы «Спартак» сыграл как можно удачливее.

Победить будет очень сложно. В первую очередь, победить «Спартаку» можно за счёт правильно выстроенной игры: первым номером играть или вторым. Ещё однозначно характер, здесь без этого просто никуда. Ну и доля везения. Чтобы удача сопутствовала в этой игре.

Сейчас сложно говорить, кто может выделиться, мы видели определённые игры, которые показывали по телевидению. Но там соперник был, конечно, не того уровня. Вот сейчас эта игра и покажет, кто в каком состоянии подошёл к возобновлению чемпионата в лучшей форме. Мне не хочется, чтобы «Спартак» проиграл. Но я думаю, что будет ничья», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.