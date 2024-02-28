Месси стал вторым человеком после Роналду с 500 млн подписчиков в соцсети

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси набрал 500 млн подписчиков в социальной сети «Инстаграм»* (организация Meta признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ. — Прим. «Чемпионата»). По данному показателю 36-летний футболист уступает лишь португальскому нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду, за которым на данный момент следят 622 млн пользователей.

В списке самых популярных звёзд в социальной сети вслед за Месси идут певица Селена Гомес (429 млн), модель Кайли Дженнер (400 млн) и актёр Дуэйн Джонсон (396 млн).

Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. В прошлом сезоне форвард провёл за клуб из МЛС 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешней командой действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.