«Они разные, трудно выбрать кого-то одного». Деку — о сравнении Месси и Роналду

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку ответил на вопрос о выборе между форвардами Лионелем Месси («Интер Майами») и Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

«Кто из них лучше? Да перестаньте! Они совсем разные игроки. В начале карьеры Криштиану был чистым вингером – получая мяч, он думал только о том, как обыграть соперников.

Криштиану вырос как игрок, всегда стремясь развиваться всеми возможными способами. У Лионеля же всегда был природный талант. Со временем он адаптировал свою игру, но его манера двигаться всегда была одинаковой, поэтому трудно выбрать между одним и вторым.

Могу сказать одно — в идеальном мире в моей команде были бы оба. Им можно просто отдать мяч, и они сделают за тебя всё остальное!» — приводит слова Деку FourFourTwo.