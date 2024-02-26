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«Они разные, трудно выбрать кого-то одного». Деку — о сравнении Месси и Роналду

«Они разные, трудно выбрать кого-то одного». Деку — о сравнении Месси и Роналду
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Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку ответил на вопрос о выборе между форвардами Лионелем Месси («Интер Майами») и Криштиану Роналду («Аль-Наср»).

«Кто из них лучше? Да перестаньте! Они совсем разные игроки. В начале карьеры Криштиану был чистым вингером – получая мяч, он думал только о том, как обыграть соперников.

Криштиану вырос как игрок, всегда стремясь развиваться всеми возможными способами. У Лионеля же всегда был природный талант. Со временем он адаптировал свою игру, но его манера двигаться всегда была одинаковой, поэтому трудно выбрать между одним и вторым.

Могу сказать одно — в идеальном мире в моей команде были бы оба. Им можно просто отдать мяч, и они сделают за тебя всё остальное!» — приводит слова Деку FourFourTwo.

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