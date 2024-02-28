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Стало известно, под каким номером Виктор Са будет выступать за «Краснодар»

Стало известно, под каким номером Виктор Са будет выступать за «Краснодар»
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Новый нападающий «Краснодара» Виктор Са будет играть в составе российского клуба под седьмым номером. Об этом сообщила пресс-служба южан.

Отметим, что южане объявили о переходе нападающего из «Ботафого» 22 февраля текущего года. Трудовое соглашение Са с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2025 года. В прошлом сезоне бразильский футболист принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и семью ассистами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 1,8 млн.

Напомним, «Краснодар» после 18 туров Российской Премьер-Лиги имеет на своём счету 38 очков. Южане сечас занимают первое место в турнирной таблице чемпионата страны.

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