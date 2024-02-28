Новичок «Краснодара» Виктор Са прибыл в расположение команды

Новый нападающий «Краснодара» Виктор Са прибыл в расположение южан. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фото: ФК «Краснодар»

«Новичок команды – Виктор Са прибыл в расположение чёрно-зелёных. Сегодня бразилец познакомился с генеральным директором клуба и впервые посетил домашнюю арену. Добро пожаловать, Виктор!» – говорится в сообщении пресс-службы команды.

Напомним, южане объявили о переходе нападающего из «Ботафого» 22 февраля текущего года. Трудовое соглашение Са с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2025 года. В прошлом сезоне бразильский футболист принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и семью ассистами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 1,8 млн.