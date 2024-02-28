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Таранов: «Ростов» и «Крылья» не покажут красивый футбол, после паузы всегда есть волнение

Таранов: «Ростов» и «Крылья» не покажут красивый футбол, после паузы всегда есть волнение
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между самарской командой и «Ростовом». Встреча 1 марта пройдёт в Ростове. Она начнётся в 19:00 мск.

«После долгого перерыва отношение к первому матчу в году всегда особенное, появляется волнение перед стартом. Думаю, «Ростов» и «Крылья Советов» хорошо поработали в межсезонье. В других странах, где команды проходили сборы, хорошие поля. А в Самаре оно может выравнять игру.

Мне кажется, что как раз поле не позволит командам забить много мячей. Не получится красивого футбола, будет больше борьбы. Обе команды молодые и амбициозные, но из-за домашнего стадиона «Ростов» выглядит чуть больше фаворитом, чем «Крылья Советов», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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