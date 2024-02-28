Игрок «Ростова» Щетинин: один раз ко мне был интерес от французского клуба

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал, что к нему проявлял интерес некий французский клуб.

«Один раз был интерес. Когда я ещё был в академии «Локомотива». Поехал в сборную, там со штрафного забил Англии, тогда ко мне подходили, спрашивали. Какой клуб? Не буду говорить, клуб из Франции. Был интерес, ничего больше», — приводит слова Щетинина издание «РБ Спорт».

Щетинин — воспитанник «Зенита». К «Ростову» полузащитник присоединился в 2021 году. В нынешнем сезоне Кирилл провёл 19 матчей во всех турнирах и забил один гол. Действующий контракт футболиста с донским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Щетинина в € 2 млн. «Ростов» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко по результатам 18 проведённых матчей.