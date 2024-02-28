Рахим Стерлинг не заинтересован в уходе из «Челси» ради «Аль-Хиляля»

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг не желает покидать лондонский клуб в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболист полностью верен «Челси» и не собирается менять команду даже в случае повышения заработной платы. Отмечается, что на 29-летнего игрока атаки всерьёз претендовал саудовский «Аль-Хиляль».

Стерлинг перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» за € 56,2 млн. В нынешнем сезоне вингер провёл за лондонцев 32 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

Ранее стали известны ключевые трансферные цели саудовских клубов на предстоящее лето.